Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapılırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 kişi de gözaltına alındı. Aynı zamanda 771 araç kontrol edilmiş bu araçlardan 15 tanesine evrak eksikliğinden dolayı cezai işlem uygulanırken 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet havai fişekte ele geçirildi. Kent merkezinde faaliyet gösteren 185 umuma açık iş yerinde yapılan kontrollerde ise 1 iş yerine kapalı alanda sigara içimine izin vermesi dolayısıyla cezai işlem yapıldı.

Huzur ve şok uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA