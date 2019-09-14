4 dakika arayla 2 deprem daha oldu

Çankırı Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli 2 farklı deprem meydana geldi.

Sabah 09.00'dan itibaren başlayan depremler halen devam ediyor. Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli saat 21.08'de 4.1 büyüklüğünde yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. 4 dakika sonra saat 21.12 sıralarında 3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem meydana geldi.

Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA