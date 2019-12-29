4 defineci kıskıvrak yakalandı

Balıkesir'in Kesut ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kepsut'un Karacaören kırsal mahallesinde, B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. isimli şüpheliler kaçak kazı yaparken yakalandı. Jandarma şüphelilere ait araçta ve bölgede yapılan arama neticesinde, 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Kaynak: İHA