4 Ekim 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Hercai dizisiyle güne başlayan kanal, 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert programını ekranlara getiriyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..
ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. 16:20'de Esra Erol'da ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 4 Ekim 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...
4 EKİM 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)