Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

5 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

00:30

Melipilla - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



02:00

Remo - Coritiba

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



03:00

Huachipato - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



19:45

Hacken - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



19:45

Hoffenheim - Koge

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



20:00

Trelleborgs - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Vasteraas - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV



22:00

Barcelona - Arsenal

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



22:00

Benfica - Bayern Münih

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

