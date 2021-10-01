5 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
5 Ekim 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 5 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
5 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
5 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
00:30
Melipilla - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
02:00
Remo - Coritiba
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:00
Huachipato - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
19:45
Hacken - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Hoffenheim - Koge
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:00
Trelleborgs - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Vasteraas - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV
22:00
Barcelona - Arsenal
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube