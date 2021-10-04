4 Ekim 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Yasak Elma yeni bölümüyle FOX TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını canlı olarak ekrana veriyor. Akşam ise kanalın büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ekim 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 10:45 'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının canlı bölümü yayınlanıyor. Akşam Yasak Elma yeni sezonun ilk bölümüyle dizisi izleyici karşısına çıkıyor... 4 EKİM 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:30 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm) foxyayın akışıBugünPazartesiyasak elmakadir ezildi