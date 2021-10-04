4 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta ile güne başlayan Kanal D akşam ise size ve ailenize keyifli anlar yaşatacak Çok Güzel Hareketler 2 programı şahane skeçleriyle yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 4 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 12:15'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken hemen ardından Ece Üner ile Susma programı ekrana veriliyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler yeni bölümüyle Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...
4 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler