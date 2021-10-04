Sergen Yalçın'dan hakem değerlendirmesi "Kırmızı kart doğru ama..."Parliament night blue fiyat 2021 |Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show bitti mi? İbo Show yeni sezon ne zaman 2021?Türkiye - Norveç maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?HD sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Müge Anlı Hüseyin ve Mehmet Şen olayı ne? Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim öldürdü?Winston sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Murattı fiyat 2021 | Murattı fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?İBB eğitim desteği başvuru şartları nedir? İBB Genç Üniversiteli 3200 TL burs ne zaman verilecek?Uzmanlar uyarıyor: 'Korona gibi tehlikeli grip salgını başlayacak' En riskli 3 grup açıklandı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 4 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

4 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta ile güne başlayan Kanal D akşam ise size ve ailenize keyifli anlar yaşatacak Çok Güzel Hareketler 2 programı şahane skeçleriyle yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

4 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 4 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 12:15'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken hemen ardından Ece Üner ile Susma programı ekrana veriliyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler yeni bölümüyle Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

4 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT