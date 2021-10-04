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  3. 4 Ekim 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Görümce Star TV'de

4 Ekim 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Görümce Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile başlayan kanal hemen ardından yeni programı Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ekrana geliyor. Akşam ise başrollerini Gupse Özay ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı yerli sinema Görümce izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

4 Ekim 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Görümce Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 4 Ekim 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile programı ekrana gelirken, hemen ardından Sabahın Sultanı Seda Sayan ve Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekranlarda oluyor. 16.00'da Kiralık Aşk dizisinin eski bölümleri yayınlanırken akşam ise Görümce filmi izleyici ile buluşuyor.

4 EKİM 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Mesut Yar ile

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Görümce

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