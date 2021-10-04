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4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" TRT 1'de

4 Ekim 2021 TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05.25'da Tek Yürek ile güne başlayan kanal, Kalk Gidelim ile yayına devam ediyor. 11.45'te Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 15.10'da Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" yayınlanıyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 11.45 saatlerinde Benim Adım Melek ekranlarda olurken 19.55'te İddiaların Aksine yayınlanıyor. 20:00'da Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" TRT 1 ekranlarında oluyor.

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:25 Tek Yürek

08:10 Kalk Gidelim

11:45 Benim Adım Melek (Altyazılı)

15:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)

22:30 Yerli Dizi

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