4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 4 Ekim 2021 Pazartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
4 EKİM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:25 Tek Yürek
08:10 Kalk Gidelim
11:45 Benim Adım Melek (Altyazılı)
15:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)
22:30 Yerli Dizi
4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 Turandot Operası
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Tiyatro Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Geziyorum
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat - Kolaj
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00 Sinema +
14:45 Dünya Müzik Gelenekleri
15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
16:00 Eskici
16:30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
17:15 Geri Dönüşen Sanat
17:30 TRT Geleceğin İletişimcileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Bizim Resmimiz
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Koleksiyoner
20:00 İstanbul Müzik ve Tarih
20:45 Yeryüzleri
21:00 Düşüncenin Seyir Defteri
22:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)
23:45 Konser Zamanı
4 EKİM 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Görümce
4 EKİM 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)
4 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler
4 EKİM 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
4 EKİM 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
4 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show