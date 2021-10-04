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  3. 4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 4 Ekim 2021 Pazartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:25 Tek Yürek

08:10 Kalk Gidelim

11:45 Benim Adım Melek (Altyazılı)

15:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)

22:30 Yerli Dizi

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:15 Turandot Operası

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Tiyatro Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geziyorum

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat - Kolaj

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00 Sinema +

14:45 Dünya Müzik Gelenekleri

15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

16:00 Eskici

16:30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

17:15 Geri Dönüşen Sanat

17:30 TRT Geleceğin İletişimcileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Bizim Resmimiz

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Koleksiyoner

20:00 İstanbul Müzik ve Tarih

20:45 Yeryüzleri

21:00 Düşüncenin Seyir Defteri

22:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)

23:45 Konser Zamanı 

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EKİM 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Mesut Yar ile

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Görümce

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EKİM 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EKİM 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

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