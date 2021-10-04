TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Tek Yürek

08:10 Kalk Gidelim

11:45 Benim Adım Melek (Altyazılı)

15:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)

22:30 Yerli Dizi

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:15 Turandot Operası

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Tiyatro Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geziyorum

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat - Kolaj

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00 Sinema +

14:45 Dünya Müzik Gelenekleri

15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

16:00 Eskici

16:30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

17:15 Geri Dönüşen Sanat