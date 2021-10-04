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  3. 4 Ekim 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

4 Ekim 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Tv8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan kanal, gündüz kuşağında Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa ile devam ediyor. Akşam ise sevilen yarışma programı MasterChef ekranlarda olacak. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

4 Ekim 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 16:00'te yeni program Zuhal Topal'la Yemekteyiz ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

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