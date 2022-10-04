4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ekim 2022 Salı gününe dair hava tahminlerini yayınladı. Güncel hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar ülkenin bazı illerinde etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il hava durumu...

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...

4 Ekim 2022 Salı günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 4 Ekim 2022 Salı?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 4 EKİM 2022 SALI?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 4 Ekim 2022 Salı gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

"Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, doğu kesimlerinde 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların, Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sivas'ın kuzey ve batı, Yozgat'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Artvin merkez hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunun iç kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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