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  3. 4 Ekim Cuma altın ne kadar?

4 Ekim Cuma altın ne kadar?

Düğün mevsiminde herkes altın oranlarını merakla araştırıyor. Peki 4 Ekim Cuma altın güne nasıl başlıyor? İşte tüm detaylar...

Bugün gram altının alış fiyatı 4 Ekim Cuma günü 276,52 satış fiyatı ise 276,58 TL, çeyrek altının alış fiyatı 4 Ekim Cuma günü 442,00 TL, satış fiyatı ise 452,30 TL, yarım altının alış fiyatı 4 Ekim Cuma günü 880,33 TL, satış fiyatı ise 903,66 TL, Cumhuriyet altının 4 Ekim Cuma alış fiyatı 1.835,00 TL, satış fiyatı ise 1.863,00 TL olarak açılışı yaptı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:00

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