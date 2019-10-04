4 Ekim Cuma altın ne kadar?
Düğün mevsiminde herkes altın oranlarını merakla araştırıyor. Peki 4 Ekim Cuma altın güne nasıl başlıyor? İşte tüm detaylar...
Bugün gram altının alış fiyatı 4 Ekim Cuma günü 276,52 satış fiyatı ise 276,58 TL, çeyrek altının alış fiyatı 4 Ekim Cuma günü 442,00 TL, satış fiyatı ise 452,30 TL, yarım altının alış fiyatı 4 Ekim Cuma günü 880,33 TL, satış fiyatı ise 903,66 TL, Cumhuriyet altının 4 Ekim Cuma alış fiyatı 1.835,00 TL, satış fiyatı ise 1.863,00 TL olarak açılışı yaptı.
04 Ekim 2019 Cuma 11:00
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