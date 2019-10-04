4 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan ikinci hafta maçlarında, 3 temsilcimiz de galibiyet alamadı. Beşiktaş sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'a, 90+3'te yediği golle mağlup oldu. Medipol Başakşehir de evinde oynadığı maçta Alman takımı Borussia Mönchengladbach'ın 90+1'deki golüne engel olamayarak, 1-1'lik sonuçla sahadan 1 puanla ayrıldı. Trabzonspor da, İsviçre temsilcisi Basel karşısında 2-1 önde götürdüğü mücadelede skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlik sonucu 1 puanla yetindi.

(ÖZEL) Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan: Devre arasına iyi bir yerde girmek istiyoruz

"Oyuncuların hepsi cevabı sahada veriyor"

"Transfer yasağı bizim için sürpriz oldu"

"Kupada gidebileceğimiz kadar gideceğiz"

(ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik: Kupada hedef sonuna kadar gitmek

"Beşiktaş maçına puan almak için çıkacağız"

"Bu sene ilk 5'in içinde yer almak istiyoruz"

(ÖZEL) Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Başkanı İsmail Dilber: Çocuk ve topun olduğu yerde belediyeler saha üretmeli

"Oyuncu üretmemiz lazım"

"Yabancı oyuncu sayısından bugün genç oyuncular çıkamıyor"

"Hakemler VAR'a güvenip sahaya çıkmamalı"

"Sponsora ihtiyacımız var"

"Çocukların futbol oynadığı alanlar kayboldu"

(ÖZEL) Milli judocu Gül Kader Şentürk: Olimpiyat kotamızı korumak istiyoruz

"En büyük hedefimiz olimpiyatta altın madalya almak"

"Çekindiğim hiçbir sporcu yok"

(ÖZEL) Milli judocu İrem Korkmaz: Güzel bir başlangıç yapamadım

"Ellerimi havada, madalyayı boynumda göreceksiniz"

"İmkanlarımızı başarı ile taçlandırmak istiyoruz"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

- A Milli Takımımızın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklanacak.

GOLF

11.00 Erdoğan Demirören Golf Turnuvası başlayacak.

BASKETBOL

-Turkish Airlines Euroleague

20.30 Anadolu Efes-Barcelona

SÜPER LİG

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

GALATASARAY

11.00 Sarı Kırmızılılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.00'da uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

13.00 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı isim hakkı sponsorluk anlaşması imzalanacak.

TFF 1. LİG

19.00 Altay-Bursaspor

KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

16.00 A Milli Kadın Futbol Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda Estonya ile karşılaşacak.

VOLEYBOL

10.30 TVF ile AXA Sigorta arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

Kaynak: DHA