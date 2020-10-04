4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajları ve şiirleri
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajları ve şiirleri gün içerisinde araştırılmaya başlandı. Hayvanları Koruma Günü her yıl Ekim ayı içerisinde kutlanıyor. Hayvan haklarına dikkat çekmek için kutlanan gün hakkında mesaj ve şiirlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
1931 yılında kabul edilen Dünya Hayvanları Koruma Günü bu yıl da 4 Ekimde hayvanseverler tarafından kutlanıyor. Hayvanların maddi kazanç ve eğlence için kullanılmasına tepki olarak kutlanan gün hakkında mesaj ve şiirler haberimizde...
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI
Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.
Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.
Sevgi En Büyük Koruyucudur. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.
Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım ! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? Hayvan hakları nelerdir?
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER
ARILAR
Emdiniz arılarım elma çiçeklerini
Doldurdunuz bahçenin bütün peteklerini
Şimdi, tutun baharın tutun eteklerini
Gökte vızlayarak uçun, uçun arılar.
Beyaz beyaz dallara çiçeklere kondunuz
Tepelere çıktınız ovalara indiniz
Bir bu çiçekten emip bir bu ota döndünüz
Haydi tepemden halka halka geçin arılar
Böğürtlenler içinde altın bir eviniz var
Odalarınız sarı sarı balla dolular
Beni de evinize davet edin bu bahar
Sofranızda bana da bir yer açın arılar
Ceyhun Atuf Kansu
KÜMES HAYVANLARI
Tavuklar haykırıyor
Gıdak gıdak, gıt gıdak
Nasıl boyun kırıyor
Şu çapkın horoza bak
Yine yalpa vurarak
Dolaşıyor ördekler
Su başında durarak
Karşıya yüzecekler
Baba hindi kabarmış
Ne büyüklük, ne gurur
Hep kendini yaz ve kış
Böyle metheder durur.
Kazların hiç doymayan
Kursakları ambardır
Çekilir mi bu hayvan
Ne çirkin sesi var
Yaşar Nabi Nayır
HAYVAN SEVGİSİ
Yardımcıdır hep bize
Binbir türlü hayvanat,
Kurtlar, kuşlar, böcekler,
Balık, koyun, inek, at.
Eti, sütü, yoğurdu
Onlar verir hep bize,
Derisiyle yünüyle
Yararlı hepimize.
Hiç eziyet etmeyip
Koruyalım onları,
Büyük küçük hepimiz
Sevelim hayvanları.
Atila Çakıroğlu
HAYVANLARI SEVELİM
Çalışkanlıkta örnektir.
Karıncalar hepimize.
Çiçek çiçek gezer arı.
Eşsiz bir tat sunar bize.
Bahçelerde cıvıl cıvıl.
Ötüşür çeşitli kuşlar.
Binbir renkli kelebekler.
Çiçekten çiçeğe atlar.
Doğa hayvanlarla güzel,
Sevelim ve koruyalım.
Hayvanların yararı çok.
Gereğince kavrayalım.
KEDİM
Ne güzel bir kedisin,
Mırıl mırıl edersin.
Gözlerin ateş saçar,
Seni gören fareler kaçar.
Kuyruğunu sallarsın,
Delikleri koklarsın.
Sen de olmazsan eğer,
Evlerde hep fare gezer...
Arife HANCI
HAYVANLARI KORUYALIM
Üç yaramaz çocuk varmış.
Sözden hiç anlamazlarmış.
Tırmanarak ağaçlara.
Kuş yuvası bozarlarmış.
Yavru kuşlar yalvarırlar,
Cik cik diye çırpınırlar.
Annelerini ararlar.
Onlar acımasızlarmış.
Deprem olmuş o yörede,
Taş taş üstünde kalmamış.
Yaramazlar bundan bile.
Küçücük bir ders almamış.
Bu öyküde bir gerçeği.
Ben vurgulamak istedim.
Tümünüzden hayvanları.
Korumanızı diledim.
Kasım Türksavaş
HAYVANLARIN ÖNEMİ
Hayvanların yeri var,
insanın evriminde,
Yararlandık onlardan.
Tarihin her devrinde.
Hayvan evcilleşince.
Uygarlık hız kazandı.
Toprak işlendi, ekildi,
Geçim kaynağı çoğaldı.
Besinimiz, giysimiz,
Hayvanlardan sağlanıyor.
Ekonomik katkısı çok,
İnsanlık yararlanıyor.
Doğada denge unsuru.
Evcil, yabani hayvanlar.
Gereksinme karşılıklı,
insan düşününce anlar.
Kasım Türksavaş
NE GÜZELDİR HAYVANLAR
Evimizde yaşarlar,
Elimize bakarlar,
Türlü işe yararlar,
Evcilleşmiş hayvanlar.
Ne güzeldir tavuklar,
Folluk dolu yumurtalar,
Hep bal yapar arılar,
Ne güzel şu hayvanlar.
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Sütlerini içeriz,
Kimisine bineriz,
Öküzle çift süreriz,
Yararlıdır hayvanlar.
Kılları var, yünü var,
Süzgün bakar mandalar,
Kedi, eşek ve atlar,
Ne güzel şu hayvanlar.
Arabaya koşarız,
Uzun yollar aşarız,
Güçlerine şaşarız,
Ne güzel şu hayvanlar.
Ormanları süslerler,
Gece, gündüz öterler,
Bize, dostluk ederler,
Çok tatlıdır, hayvanlar.
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Hasan ŞEN
KUŞLARLA
Kuşlar uçar,
Ben koşarım;
Onların kanatları var,
Benim kanadım kollarım.
Kuşlar kanadını çırpar,
Ben de kolumu sallarım…
Uçun kuşlar, uçun kuşlar;
Hepinizle yarışım var!
Uçtu kuşlar,
Bende koştum;
Koştum yarı yola kadar;
Ta önüme bir uçurum
Çıktı, orda kaldım naçar.
Yoo, çekemem öyle kurum!
İsterseniz, haydi tekrar
Yarışırız…Uçun kuşlar!
Tevfik FİKRET
SERÇELER
Bir gün gelir, geçer bu geceler
Tırtıllar tırmanır yapraklara
Damla damla sızmaz dudaklara
Kalbin kaynağından bu heceler
Alnı işleyerek düşünceler
Gözyaşı döker zambaklara
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Ve üşüşür olgun başaklara
Akşamın dallarından serçeler.
Ahmet Muhip DIRANAS