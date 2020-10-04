4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajları ve şiirleri

1931 yılında kabul edilen Dünya Hayvanları Koruma Günü bu yıl da 4 Ekimde hayvanseverler tarafından kutlanıyor. Hayvanların maddi kazanç ve eğlence için kullanılmasına tepki olarak kutlanan gün hakkında mesaj ve şiirler haberimizde...

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Sevgi En Büyük Koruyucudur. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım ! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? Hayvan hakları nelerdir?

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ARILAR

Emdiniz arılarım elma çiçeklerini

Doldurdunuz bahçenin bütün peteklerini

Şimdi, tutun baharın tutun eteklerini

Gökte vızlayarak uçun, uçun arılar.

Beyaz beyaz dallara çiçeklere kondunuz

Tepelere çıktınız ovalara indiniz

Bir bu çiçekten emip bir bu ota döndünüz

Haydi tepemden halka halka geçin arılar

Böğürtlenler içinde altın bir eviniz var

Odalarınız sarı sarı balla dolular

Beni de evinize davet edin bu bahar

Sofranızda bana da bir yer açın arılar

Ceyhun Atuf Kansu

KÜMES HAYVANLARI

Tavuklar haykırıyor

Gıdak gıdak, gıt gıdak

Nasıl boyun kırıyor

Şu çapkın horoza bak

Yine yalpa vurarak

Dolaşıyor ördekler

Su başında durarak

Karşıya yüzecekler

Baba hindi kabarmış

Ne büyüklük, ne gurur

Hep kendini yaz ve kış

Böyle metheder durur.

Kazların hiç doymayan

Kursakları ambardır

Çekilir mi bu hayvan

Ne çirkin sesi var

Yaşar Nabi Nayır

HAYVAN SEVGİSİ

Yardımcıdır hep bize

Binbir türlü hayvanat,

Kurtlar, kuşlar, böcekler,

Balık, koyun, inek, at.

Eti, sütü, yoğurdu

Onlar verir hep bize,

Derisiyle yünüyle

Yararlı hepimize.

Hiç eziyet etmeyip

Koruyalım onları,

Büyük küçük hepimiz

Sevelim hayvanları.

Atila Çakıroğlu

HAYVANLARI SEVELİM

Çalışkanlıkta örnektir.

Karıncalar hepimize.

Çiçek çiçek gezer arı.

Eşsiz bir tat sunar bize.

Bahçelerde cıvıl cıvıl.

Ötüşür çeşitli kuşlar.

Binbir renkli kelebekler.

Çiçekten çiçeğe atlar.

Doğa hayvanlarla güzel,

Sevelim ve koruyalım.

Hayvanların yararı çok.

Gereğince kavrayalım.

KEDİM

Ne güzel bir kedisin,

Mırıl mırıl edersin.

Gözlerin ateş saçar,

Seni gören fareler kaçar.

Kuyruğunu sallarsın,

Delikleri koklarsın.

Sen de olmazsan eğer,

Evlerde hep fare gezer...

Arife HANCI

HAYVANLARI KORUYALIM

Üç yaramaz çocuk varmış.

Sözden hiç anlamazlarmış.

Tırmanarak ağaçlara.

Kuş yuvası bozarlarmış.

Yavru kuşlar yalvarırlar,

Cik cik diye çırpınırlar.

Annelerini ararlar.

Onlar acımasızlarmış.

Deprem olmuş o yörede,

Taş taş üstünde kalmamış.

Yaramazlar bundan bile.

Küçücük bir ders almamış.

Bu öyküde bir gerçeği.

Ben vurgulamak istedim.

Tümünüzden hayvanları.

Korumanızı diledim.

Kasım Türksavaş

HAYVANLARIN ÖNEMİ

Hayvanların yeri var,

insanın evriminde,

Yararlandık onlardan.

Tarihin her devrinde.

Hayvan evcilleşince.

Uygarlık hız kazandı.

Toprak işlendi, ekildi,

Geçim kaynağı çoğaldı.

Besinimiz, giysimiz,

Hayvanlardan sağlanıyor.

Ekonomik katkısı çok,

İnsanlık yararlanıyor.

Doğada denge unsuru.

Evcil, yabani hayvanlar.

Gereksinme karşılıklı,

insan düşününce anlar.

Kasım Türksavaş

NE GÜZELDİR HAYVANLAR

Evimizde yaşarlar,

Elimize bakarlar,

Türlü işe yararlar,

Evcilleşmiş hayvanlar.

Ne güzeldir tavuklar,

Folluk dolu yumurtalar,

Hep bal yapar arılar,

Ne güzel şu hayvanlar.

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Sütlerini içeriz,

Kimisine bineriz,

Öküzle çift süreriz,

Yararlıdır hayvanlar.

Kılları var, yünü var,

Süzgün bakar mandalar,

Kedi, eşek ve atlar,

Ne güzel şu hayvanlar.

Arabaya koşarız,

Uzun yollar aşarız,

Güçlerine şaşarız,

Ne güzel şu hayvanlar.

Ormanları süslerler,

Gece, gündüz öterler,

Bize, dostluk ederler,

Çok tatlıdır, hayvanlar.

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Hasan ŞEN

KUŞLARLA

Kuşlar uçar,

Ben koşarım;

Onların kanatları var,

Benim kanadım kollarım.

Kuşlar kanadını çırpar,

Ben de kolumu sallarım…

Uçun kuşlar, uçun kuşlar;

Hepinizle yarışım var!

Uçtu kuşlar,

Bende koştum;

Koştum yarı yola kadar;

Ta önüme bir uçurum

Çıktı, orda kaldım naçar.

Yoo, çekemem öyle kurum!

İsterseniz, haydi tekrar

Yarışırız…Uçun kuşlar!

Tevfik FİKRET

SERÇELER

Bir gün gelir, geçer bu geceler

Tırtıllar tırmanır yapraklara

Damla damla sızmaz dudaklara

Kalbin kaynağından bu heceler

Alnı işleyerek düşünceler

Gözyaşı döker zambaklara

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Ve üşüşür olgun başaklara

Akşamın dallarından serçeler.

Ahmet Muhip DIRANAS