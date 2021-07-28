4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
4 Eylül 2021 Cumartesi gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
4 Eylül 2021 Cumartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
12:00
Albirex Niigata - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Blaublitz - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Kofu - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Sagamihara - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Yamaga - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Seongnam - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Kanazawa - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Yamagata - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:00
Falkenbergs - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Finlandiya - Kazakistan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
16:00
Brage - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
17:00
Eibar - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
17:00
Wimbledon - Oxford United
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2
17:00
Operario - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:30
Almere - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:00
Güney Kıbrıs - Rusya
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Letonya - Norveç
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
Katar - Portekiz
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:00
İrlanda - Azerbaycan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport PlusS SportCBC Sport
19:00
Magdeburg - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
19:00
Antalyaspor - Ç.Rizespor
Hazırlık Maçı
Çaykur Rizespor Youtube
19:15
Cartagena - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
19:15
Tenerife - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:45
Cebelitarık - Türkiye
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1
21:45
Faroe Adaları - Danimarka
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Hollanda - Karadağ
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Slovakya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Ukrayna - Fransa
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport PlusS Sport
22:00
Almeria - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Fuenlabrada - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
Nautico - Guarani
Brezilya Serie B
Bilyoner TV