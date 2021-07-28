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4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Eylül 2021 Cumartesi gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Eylül 2021 Cumartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


12:00
Albirex Niigata - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Blaublitz - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Kofu - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Sagamihara - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Yamaga - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Seongnam - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:00
Kanazawa - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
V Varen Nagasaki - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Yamagata - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

14:00
Falkenbergs - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Finlandiya - Kazakistan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

16:00
Brage - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV

17:00
Eibar - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

17:00
Wimbledon - Oxford United
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2

17:00
Operario - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

17:30
Almere - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

19:00
Güney Kıbrıs - Rusya
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
Letonya - Norveç
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

19:00
Katar - Portekiz
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

19:00
İrlanda - Azerbaycan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport PlusS SportCBC Sport

19:00
Magdeburg - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube

19:00
Antalyaspor - Ç.Rizespor
Hazırlık Maçı
Çaykur Rizespor Youtube

19:15
Cartagena - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

19:15
Tenerife - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:45
Cebelitarık - Türkiye
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1

21:45
Faroe Adaları - Danimarka
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Hollanda - Karadağ
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Slovakya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Ukrayna - Fransa
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport PlusS Sport

22:00
Almeria - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Fuenlabrada - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:15
Nautico - Guarani
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

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