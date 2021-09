Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Eylül 2021 Cumartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



12:00

Albirex Niigata - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Blaublitz - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Kofu - Kyoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Sagamihara - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Yamaga - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Seongnam - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Kanazawa - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

V Varen Nagasaki - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Yamagata - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



14:00

Falkenbergs - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Finlandiya - Kazakistan

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport



16:00

Brage - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Eibar - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



17:00

Wimbledon - Oxford United

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2



17:00

Operario - Vitoria

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Almere - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



19:00

Güney Kıbrıs - Rusya

2022 Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



19:00

Letonya - Norveç

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



19:00

Katar - Portekiz

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



19:00

İrlanda - Azerbaycan

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport PlusS SportCBC Sport



19:00

Magdeburg - Kaiserslautern

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



19:00

Antalyaspor - Ç.Rizespor

Hazırlık Maçı

Çaykur Rizespor Youtube



19:15

Cartagena - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:15

Tenerife - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:45

Cebelitarık - Türkiye

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT 1



21:45

Faroe Adaları - Danimarka

2022 Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



21:45

Hollanda - Karadağ

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



21:45

Slovakya - Hırvatistan

2022 Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



21:45

Ukrayna - Fransa

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport PlusS Sport



22:00

Almeria - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Fuenlabrada - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:15

Nautico - Guarani

Brezilya Serie B

Bilyoner TV