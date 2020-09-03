4 Eylül Cuma hutbesi yayımlandı: İslam temizliği emreder
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftalık paylaşılan cuma hutbesinin 4 Eylül tarihli hutbesi yayımlandı. Cuma hutbesinin yayımlanmasıyla bu haftaki konu da belli oldu.
Diyanet, 3 Eylül 2020 cuma hutbesini açıkladı. Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ''İslam, Temizliği Emreder'' oldu.
İSLAM, TEMİZLİĞİ EMREDER
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki Allah, çok
tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları
sever.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
“Temizlik, imanın yarısıdır.”2
Aziz Müminler!
Temizlik, tabiatın özünde ve insanın
fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. İnsana yakışan;
temiz, nezih, sade ve zarif olmaktır. Yüce
dinimiz İslam, temizliği imanın vazgeçilmez bir
gereği olarak görür. Müminlere maddi ve manevi
kirlerden arınmayı, hayatın her alanında pak ve
temiz olmayı emreder.
Kıymetli Müslümanlar!
Temizlik, maddi olduğu kadar, manevi
anlamda da güzelliğe erişmektir. Ruhu yoran ve
gönül aynasını karartan manevi kirlerden
uzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönül
hanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır.
Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemizi
unutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir.
Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır. Öfke
ve haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, kibir ve riya
gibi manevi hastalıklardan arınmaktır. Allah’ın
rızasına, güzel ahlâka ve helâl olana yönelmektir.
Değerli Müminler!
Manevi anlamda arınmaya gayret eden
Müslüman, maddi temizliğine de özen gösterir.
Temiz yaşamak ve sağlığını emanet bilerek
korumak, müminin erdemidir. Dininin direği,
gözünün nuru olan namaza abdestle hazırlanan her
mümin, en çok kirlenen uzuvlarını günde en az beş
defa temizlemiş olur. Peygamber Efendimizden
aldığı terbiye gereği, kişisel bakımına dikkat eder.
Bedenini, giysilerini, evini ve çevresini temiz tutar.
Aziz Müminler!
Resûl-i Ekrem (s.a.s), insanların çoğunun
değerini bilemediği iki nimetten birinin sağlık
olduğunu söylemiştir.3 Özensiz davranarak sağlığını
tehlikeye atmanın sonucu elbette pişmanlıktır.
O halde, salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz
şu günlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla
dikkat edelim. Maske ve mesafe kuralına uyarak
çevremize olan saygımızı, yakınlarımıza olan
sevgimizi ve Allah’a karşı sorumluluğumuzu
gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi
sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin,
Rabbimiz katında vebal olduğunu unutmayalım.
HUTBENİN RÜKNÜ NELERDİR?
Ebû Hanîfe'ye göre hutbenin rüknü yani temel unsuru Allah'ı zikretmekten ibaret olduğu için, hutbe niyetiyle "elhamdülillah" veya "sübhânallâh" veya "lâ ilâhe illallah" demek suretiyle hutbe yerine getirilmiş olur. Fakat bu kadarla yetinilmesi mekruhtur. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre ise hutbenin rüknü, hutbe denilecek miktarda bir zikirden ibarettir ki, bu zikrin uzunluğunun da en az teşehhüd miktarı kadar yani Tahiyyât duası kadar olması gerekir. İmam Mâlik'e göre hutbenin rüknü, müminlere hitaben müjdeli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır.