4 Eylül Cuma hutbesi yayımlandı: İslam temizliği emreder

Diyanet, 3 Eylül 2020 cuma hutbesini açıkladı. Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ''İslam, Temizliği Emreder'' oldu.

İSLAM, TEMİZLİĞİ EMREDER

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki Allah, çok

tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları

sever.”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Temizlik, imanın yarısıdır.”2

Aziz Müminler!

Temizlik, tabiatın özünde ve insanın

fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. İnsana yakışan;

temiz, nezih, sade ve zarif olmaktır. Yüce

dinimiz İslam, temizliği imanın vazgeçilmez bir

gereği olarak görür. Müminlere maddi ve manevi

kirlerden arınmayı, hayatın her alanında pak ve

temiz olmayı emreder.

Kıymetli Müslümanlar!

Temizlik, maddi olduğu kadar, manevi

anlamda da güzelliğe erişmektir. Ruhu yoran ve

gönül aynasını karartan manevi kirlerden

uzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönül

hanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır.

Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemizi

unutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir.

Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır. Öfke

ve haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, kibir ve riya

gibi manevi hastalıklardan arınmaktır. Allah’ın

rızasına, güzel ahlâka ve helâl olana yönelmektir.

Değerli Müminler!

Manevi anlamda arınmaya gayret eden

Müslüman, maddi temizliğine de özen gösterir.

Temiz yaşamak ve sağlığını emanet bilerek

korumak, müminin erdemidir. Dininin direği,

gözünün nuru olan namaza abdestle hazırlanan her

mümin, en çok kirlenen uzuvlarını günde en az beş

defa temizlemiş olur. Peygamber Efendimizden

aldığı terbiye gereği, kişisel bakımına dikkat eder.

Bedenini, giysilerini, evini ve çevresini temiz tutar.

Aziz Müminler!

Resûl-i Ekrem (s.a.s), insanların çoğunun

değerini bilemediği iki nimetten birinin sağlık

olduğunu söylemiştir.3 Özensiz davranarak sağlığını

tehlikeye atmanın sonucu elbette pişmanlıktır.

O halde, salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz

şu günlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla

dikkat edelim. Maske ve mesafe kuralına uyarak

çevremize olan saygımızı, yakınlarımıza olan

sevgimizi ve Allah’a karşı sorumluluğumuzu

gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi

sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin,

Rabbimiz katında vebal olduğunu unutmayalım.

HUTBENİN RÜKNÜ NELERDİR?

Ebû Hanîfe'ye göre hutbenin rüknü yani temel unsuru Allah'ı zikretmekten ibaret olduğu için, hutbe niyetiyle "elhamdülillah" veya "sübhânallâh" veya "lâ ilâhe illallah" demek suretiyle hutbe yerine getirilmiş olur. Fakat bu kadarla yetinilmesi mekruhtur. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre ise hutbenin rüknü, hutbe denilecek miktarda bir zikirden ibarettir ki, bu zikrin uzunluğunun da en az teşehhüd miktarı kadar yani Tahiyyât duası kadar olması gerekir. İmam Mâlik'e göre hutbenin rüknü, müminlere hitaben müjdeli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır.