4 günde 32 kişi sahte içki nedeniyle öldü

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki can alıyor.

Kırıkkale'de 9 Ekim'de Yüksek İhtisas Hastanesine sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle giden 8 vatandaştan 7'si öldü. 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise devam ediyor.

İzmir'de 9 Ekim'den bugüne dek çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini belirtti. İzmir'de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Diğer hastaların tedavisi sürüyor.

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Çeşitli hastanelerdeki 8 kişinin tedavileri devam ediyor.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden 3 kişiden 2'sinin ise solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi öldü.

İlçenin Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki ayrı alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) bir özel hastaneye, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semran B. ve İbrahim Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN ZEHİRLENMELERE İLİŞKİN SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor.

Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişi arasında yer alan zanlılardan Ö.U, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen bir iş yerinin sahibi ile 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.