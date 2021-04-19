4 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Özcan'ın bulunması için Beştepeler'deki ormanlık alan ile Gayza ve Dana köyleri yakınlarında arama çalışmalarını sürdürdü.

Arama faaliyetine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek verildi.

Aramaların dördüncü gününde Beştepeler mevkisinde Özcan'ın cansız bedeni bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özcan'ın cenazesi bulunduğu yerden jandarma ekiplerince çıkarıldı.

Cenaze, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçe merkezindeki evinden 14 Nisan'da sabah saatlerinde otomobiliyle ayrılan ve Beştepeler'deki ormanlık alana giden Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmişti.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Özcan'ın otomobili, Beştepeler'de aynı gün bulunmuştu. Arama çalışmalarına köylüler de destek vermişti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI