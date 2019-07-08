4 gündür kayıp olan Esma bulundu (2)

BULUNDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen ve bir daha haber alınamayan, 4 gündür kayıp olarak aranan Esma Esin Gülal, bir marketin önünde beklerken jandarma ekibince bulundu. Ailesine teslim edilen Gülal'ın, 4 gün boyunca nerede olduğuyla ilgili bilgi verilmedi.

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DHA