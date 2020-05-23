4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı! Sokaklardaki yoğunluk azaldı
4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye için başladı. Bu sokağa çıkma kısıtlaması daha öncekilerin aksine tüm şehirlerde uygulanacak. 26 Mayıs 00:00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile bayramda yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.
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23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:01
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