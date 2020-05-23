  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı! Sokaklardaki yoğunluk azaldı

4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı! Sokaklardaki yoğunluk azaldı

4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye için başladı. Bu sokağa çıkma kısıtlaması daha öncekilerin aksine tüm şehirlerde uygulanacak. 26 Mayıs 00:00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile bayramda yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptıÜnlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı

Pakistan'dan felaket görüntüler! Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü!Pakistan'dan felaket görüntüler! Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü!

Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!

 

23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:01

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Kırıkkale’de iki doktora şiddet! Hasta yakını tekme tokat girişti
Kırıkkale’de iki doktora şiddet! Hasta yakını tekme tokat girişti
Sivas'ta feci kaza! Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü
Sivas'ta feci kaza! Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı! Sokaklardaki yoğunluk azaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı! Sokaklardaki yoğunluk azaldı
İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde korkutan yangın!
İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde korkutan yangın!
Vali, belediye başkanı uyarmıştı! Virüs 30 gün sonra tekrardan çıktı
Vali, belediye başkanı uyarmıştı! Virüs 30 gün sonra tekrardan çıktı
İntihar eden adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar!
İntihar eden adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar!
Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı
Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı
Temizlemek için söktüğü musluk filtresinden mide bulandıran görüntüler!
Temizlemek için söktüğü musluk filtresinden mide bulandıran görüntüler!
Ankara'da şaşırtan olay! Park yasağı bulunan bölgedeki aracının üstüne ağaç düştü
Ankara'da şaşırtan olay! Park yasağı bulunan bölgedeki aracının üstüne ağaç düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar!