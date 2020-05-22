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  3. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi mezarlıklar ziyaret edildi!

4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi mezarlıklar ziyaret edildi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, her bayram arifesinde olduğu gibi bu yılda mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Gözü yaşlı aileler çocuklarıyla birlikte Kuran-ı Kerim ve dualar okuyarak mezarlıkları temizlediler.

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22 Mayıs 2020 Cuma 15:45

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