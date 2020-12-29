Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi nedeniyle 31 Aralık 2020'den 4 Ocak 2021 tarihine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yılbaşı genelgesi gönderildi. Genelgeye göre 31 Aralık 2020 saat 21.00'dan 4 Ocak 2021 saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki 4 günlük yasakta kargolar çalışacak mı? Kargolar yılbaşında açık mı?

4 GÜNLÜK YASAKTA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Yurtiçi Kargo: Müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre 4 günlük yasakta sadece 1 Ocak günü hizmet verilemeyecek. Onun dışında şubeler açık olacak.

MGN Kargo: Konuya ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. 1 Ocak'ta şubeleri kapalı olacak ancak diğer 3 gün için açık olup olmayacağıyla ilgili bir bilgi duyurulmadı. Öte yandan diğer kargolar gibi yasakta da açık olması bekleniyor. Konuyla ilgili 444 06 06 numaralı müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: Sürat Kargo hafta içi her gün sabah 09:00'dan akşam saat 18:30'a kadar tüm şubelerinde müşterilerine hizmet vermektedir. 4 günlük yasakta 1 Ocak günü kapalı olacak.

PTT Kargo: PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar hizmet vermektedir. 1 Ocak'ta ise resmi tatilden dolayı kapalı olacaktır.

UPS: 31 Aralık 2020 Perşembe ve 1 Ocak 2021 Cuma günleri UPS kargo aracılığıyla kargolarınızı iletebilirsiniz.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 4 günlük yasakta marketler kaça kadar açık?

YILBAŞINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi 05.00 arasında geçerli olacak. Bu saat dilimleri arasında seyahat yasağı olmayacak. Vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak şehir dışına çıkabilecek.

Seyahat izin belgesini valiliklerden, kaymakamlıktan, e devletten ya da ALO 199’dan alabilirsiniz.

E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER İZİN BELGESİ ALABİLİR?

Seyahat edebilmek için izin belgesi alabilecek kişilerin tam listesi;