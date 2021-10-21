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  3. 4 hastayı öldürüp monitörden izlemişti! O hemşireye idam cezası!

4 hastayı öldürüp monitörden izlemişti! O hemşireye idam cezası!

ABD'de bir hemşire, 4 hastaya ameliyat esnasında hava enjekte edip öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

4 hastayı öldürüp monitörden izlemişti! O hemşireye idam cezası!

ABD'nin Trinity Mother Frances Hastanesi’nde çalışan 37 yaşındaki Davis isimli hemşire, kalp ameliyatı olan 4 hastayı öldürdüğü iddiasıyla 2018 yılında görevden alındı. Davis'in ameliyattan çıkıp öldürdüğü hastaları, odasında bulunan ekranlardan izlediği tespit edildi. Seri katil monitörden hastaların can çekişlerini izledikten sonra, odasından çıktı. Ameliyat olan hastalar kısa süre içinde hayatlarını kaybetti.

4 hastayı öldürüp monitörden izlemişti! O hemşireye idam cezası!

"KURBANLARININ MONİTÖRDEN ÖLÜMLERİNİ İZLEDİ"

Korkunç olaya ilişkin Savcı Chris Gatewood, hemşirenin aslında bir seri katil olduğunu ve hastalara bile bile hava enjekte edip, onların can çekişlerini odasının monitöründen keyifle izlediğini belirterek “Bir hastanenin bir seri katilin saklanması için mükemmel bir yer olduğu ortaya çıktı. Odalara girmekten ve onlara hava enjekte etmekten hoşlanıyordu. Kurbanlarının monitörlerden keyifle ölümlerini izledi” ifadelerini kullandı.

4 hastayı öldürüp monitörden izlemişti! O hemşireye idam cezası!

CEZASI BELLİ OLDU: İDAM

Hastaları bile bile öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı mahkemede hemşire Davis, idam cezasına çarptırıldı. Sosyal medyada viral olan olaya, ABD'li vatandaşlar sert tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlar sonrası, mahkemede verilen kararın herkesi memnun ettiği görüldü.

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