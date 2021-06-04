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  3. 4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de

4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV'de hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. Akşam ise ilk 2 bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı...

4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de

ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için 4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV yayına Müge Anlı ile Tatlı Sert ile devam ediyor. 16.20'de Esra Erol'da programı izleyici karşısına geçerken akşam ise Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İyi seyirler...

4 HAZİRAN 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bozkır Aslanı Celaleddin

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