4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV'de hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. Akşam ise ilk 2 bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı...

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ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için 4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV yayına Müge Anlı ile Tatlı Sert ile devam ediyor. 16.20'de Esra Erol'da programı izleyici karşısına geçerken akşam ise Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İyi seyirler... 4 HAZİRAN 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 atv Gün Ortası 14.00 Beni Bırakma 16.20 Esra Erol'da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Bozkır Aslanı Celaleddin atvatv yayın akışı