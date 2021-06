4 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Haziran 2021 Cuma 44bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

4 HAZİRAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Haziran 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:00

Manly Utd - Rockdale

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



12:05

Macarthur Bulls - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



13:00

Kusatsu - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:45

Croydon - South Adelaide

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



18:30

Mikkeli - KPV

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Gefle - Assyriska FF

İsveç Division 1

Bilyoner TV



20:30

İspanya - Portekiz

Hazırlık Maçı

S Sport 2, S Sport Plus



21:00

Macaristan - Güney Kıbrıs

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



21:00

Vanersborgs IF - Lindome

İsveç Division 1

Bilyoner TV



21:45

İtalya - Çekya

Hazırlık Maçı

S Sport Plus, S Sport



23:30

Goias - Confianca

Brezilya Serie B

Bilyoner TV