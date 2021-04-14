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4 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Haziran 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

4 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Haziran 2021 Cuma 44bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

4 HAZİRAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Haziran 2021 Cuma gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:00
Manly Utd - Rockdale
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

12:05
Macarthur Bulls - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00
Kusatsu - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:45
Croydon - South Adelaide
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

18:30
Mikkeli - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Gefle - Assyriska FF
İsveç Division 1
Bilyoner TV

20:30
İspanya - Portekiz
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

21:00
Macaristan - Güney Kıbrıs
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

21:00
Vanersborgs IF - Lindome
İsveç Division 1
Bilyoner TV

21:45
İtalya - Çekya
Hazırlık Maçı 
S Sport Plus, S Sport

23:30
Goias - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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