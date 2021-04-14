4 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
4 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Haziran 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Haziran 2021 Cuma 44bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
4 HAZİRAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
4 Haziran 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:00
Manly Utd - Rockdale
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
12:05
Macarthur Bulls - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:45
Croydon - South Adelaide
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
18:30
Mikkeli - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Gefle - Assyriska FF
İsveç Division 1
Bilyoner TV
20:30
İspanya - Portekiz
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
21:00
Macaristan - Güney Kıbrıs
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
21:00
Vanersborgs IF - Lindome
İsveç Division 1
Bilyoner TV
21:45
İtalya - Çekya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport
23:30
Goias - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV