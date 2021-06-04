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4 Haziran 2021 Cuma FOX TV yayın akışı | Son Yaz sezon finaliyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile güne başlayan FOX TV 13.00'da sevilen program Dünya Avucunuzda ile devam ediyor. Akşam ise sevilen dizilerden olan Son Yaz yeni yayınlanacak bölümüyle sezon finaline giriyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma FOX TV yayın akışı...

4 Haziran 2021 Cuma FOX TV yayın akışı | Son Yaz sezon finaliyle FOX TV'de

4 Haziran 2021 Cuma FOX TV yayın akışı merakla araştırılıyor. 08.00'da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ekranlarda olurken hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programı yayınlanıyor. 14.00'da eğlenceli yarışma programı Temizlik Benim İşim izleyiciyle buluşuyor. Akşam ise sevilen dizi Son Yaz FOX TV ekranlarında sezon finaline giriyor...

4 HAZİRAN 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Dünya Avucunuzda

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Son Yaz (sezon finali)

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