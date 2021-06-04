4 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü tüm suçu kabul ediyor!

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanan Kanal D'de hemen ardından efsane dizi Yaprak Dökümü'nün eski bölümleri izleyiciyle buluşuyor Akşam ise heyecanla yeni bölümü beklenen Arka Sokaklar Kanal D seyircisinin karşısına geçiyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

4 HAZİRAN 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar