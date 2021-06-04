4 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü tüm suçu kabul ediyor!
Ekranların sevilen kanalı Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne sevilen dizi Sihirli Annem'in eski bölümlerinin ekrana geldiği Kanal D 13.15'te sevilen program Gelinim Mutfakta ile devam ediyor. Akşam ise yıllardır soluksuz izlenen Arka Sokaklar yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanan Kanal D'de hemen ardından efsane dizi Yaprak Dökümü'nün eski bölümleri izleyiciyle buluşuyor Akşam ise heyecanla yeni bölümü beklenen Arka Sokaklar Kanal D seyircisinin karşısına geçiyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...
4 HAZİRAN 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar