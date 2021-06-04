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4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Şevval Sam'ın katılımıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne Güzel Köylü dizisiyle başlayan Star hemen ardından Mesut Yar ile Bugün ile yayına devam ediyor. Akşam ise Sevilen program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV seyircisiyle buluşuyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı...

4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Şevval Sam'ın katılımıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV yayın akışı merak ediliyor. Biz de sizler için 4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 07.00'da Mesut Yar ile Bugün ile başlayan STAR yayına 13.15'de Gerçeğin Peşinde programıyla devam ediyor. Akşam ise her bölümde izleyiciye müzik ziyafeti yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV izleyicisinin karşısına geçiyor...

4 HAZİRAN 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

06.30 Güzel Köylü

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Yüksek Sosyete

11.15 Kaçak Gelinler

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

{TITLE_STRIP}Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

 

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