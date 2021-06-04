4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Şevval Sam'ın katılımıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne Güzel Köylü dizisiyle başlayan Star hemen ardından Mesut Yar ile Bugün ile yayına devam ediyor. Akşam ise Sevilen program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV seyircisiyle buluşuyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV yayın akışı merak ediliyor. Biz de sizler için 4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 07.00'da Mesut Yar ile Bugün ile başlayan STAR yayına 13.15'de Gerçeğin Peşinde programıyla devam ediyor. Akşam ise her bölümde izleyiciye müzik ziyafeti yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV izleyicisinin karşısına geçiyor...
4 HAZİRAN 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
06.30 Güzel Köylü
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Yüksek Sosyete
11.15 Kaçak Gelinler
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
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