4 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Konser Zamanı müzikseverlerle buluşuyor

4 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Güne Geziyorum programı ile başlaya TRT 2 hemen ardından yayınlanan Bir Zamanlar ile devam ediyor. Akşam ise Klasik batı müziği, klasik Türk müziği, senfoniler, ilahiler, rock ve caz konserlerinin yayınlandığı Türkiye'nin farklı şehirlerinde, farklı orkestralar tarafından verilen bu arşivlik konserler TRT 2'nin özel programı Konser Zamanı'nda müzikseverlerle buluşuyor.

4 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Geziyorum

05:30 Bir Zamanlar

06:00 Opera Dünyası

06:30 Hayat Sanat

07:00 Evliya Çelebi

07:30 Tiyatro Dünyası

08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

09:00 Eskici

09:30 Anadolu Arkeolojisi

10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:30 Anjelika Akbar İle Sesler

11:00 Sarayın Lezzetleri

11:30 Koleksiyoner

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 İzler Suretler

15:45 Fotoğraflar

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Sinema +

17:30 Belgesel: Para

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Muasır

20:00 Konser Zamanı

21:30Yabancı Sinema: Sisters Biraderler (The Sisters Brothers)

23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler