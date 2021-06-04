4 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Konser Zamanı müzikseverlerle buluşuyor
Gün içinde yayınladığı film ve programlarla izleyici tarafından ilgiyle izlenen kanal TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 10:00'da Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekrana çıkarken 16:00'da Felsefe Söyleşileri ekranda oluyor. Akşam ise Konser Zamanı programı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
4 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Güne Geziyorum programı ile başlaya TRT 2 hemen ardından yayınlanan Bir Zamanlar ile devam ediyor. Akşam ise Klasik batı müziği, klasik Türk müziği, senfoniler, ilahiler, rock ve caz konserlerinin yayınlandığı Türkiye'nin farklı şehirlerinde, farklı orkestralar tarafından verilen bu arşivlik konserler TRT 2'nin özel programı Konser Zamanı'nda müzikseverlerle buluşuyor.
4 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Geziyorum
05:30 Bir Zamanlar
06:00 Opera Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 Evliya Çelebi
07:30 Tiyatro Dünyası
08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
09:00 Eskici
09:30 Anadolu Arkeolojisi
10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:30 Anjelika Akbar İle Sesler
11:00 Sarayın Lezzetleri
11:30 Koleksiyoner
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 İzler Suretler
15:45 Fotoğraflar
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Sinema +
17:30 Belgesel: Para
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Muasır
20:00 Konser Zamanı
21:30Yabancı Sinema: Sisters Biraderler (The Sisters Brothers)
23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler