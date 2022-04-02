4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
4 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...
4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
4 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Okayama - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
16:00
Belarus - Portekiz
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
16:00
Danimarka - Kazakistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
16:00
Namibia - Burundi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:00
İngiltere - İsrail
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası
Idman TV
17:00
Brusque - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
18:15
Romanya - Azerbaycan
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası
Idman TV
19:00
Macaristan - İngiltere
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
19:00
Litvanya - Lüksemburg
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
19:00
Andorra - Kosova
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:00
Demokratik Kongo - Gabon
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Gambiya - Güney Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Nijer - Tanzanya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
20:00
İsviçre - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
21:15
Slovakya - Belçika
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası
Idman TV
21:45
İtalya - Almanya
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Türkiye - Faroe Adaları
UEFA Uluslar Ligi
TRT 1
21:45
Karadağ - Romanya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
22:00
Las Palmas - Tenerife
İspanya La Liga 2 Play-Off
Bilyoner TV
22:00
Cezayir - Uganda
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Mali - Kongo
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Moritanya - Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Senegal - Benin
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:30
America Mineiro - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:30
Novorizontino - Sampaio Correa
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Çekya - Fransa
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası
Idman TV