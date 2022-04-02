Pique tarafından ihanete uğrayan Shakira'nın hamlesi acımasız oldu! Aldattığı kadın Gavi'nin annesi mi? "2 saat falan sürdü"Afrin'deki Suriyeliler belediye binasına saldırdı! Türk elektrik dağıtım şirketi binasını ateşe verdiMustafa Sandal kızı yaşındaki sevgilisi Melis Sütşurup'la hayatını birleştirdi! Çiçeği burnunda çiftin planı göz yaşarttı!AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! Seçim hazırlıkları, 3600 ek gösterge ve ekonomi masada!4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıGünlük burç yorumları 4 Haziran 2022 Cumartesi | Aslan dost kazığı yiyor, Balık kendi bildiğini okuyor!Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Amca, husumetli olduğu yeğenlerini silahla vurarak öldürdüİYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan olay ifade: "CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar! Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan görevden alındıDışarı çıkarken iki kez düşünün: Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak, 2 bölgede toz taşınımı var! İşte il il hava durumu...
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...

4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Okayama - Kanazawa
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

16:00
Belarus - Portekiz
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

16:00
Danimarka - Kazakistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

16:00
Namibia - Burundi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00
İngiltere - İsrail
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

 Idman TV

17:00
Brusque - Nautico
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

18:15
Romanya - Azerbaycan
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

 Idman TV

19:00
Macaristan - İngiltere
UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

19:00
Litvanya - Lüksemburg
UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

19:00
Andorra - Kosova
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00
Demokratik Kongo - Gabon
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00
Gambiya - Güney Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00
Nijer - Tanzanya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

20:00
İsviçre - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:15
Slovakya - Belçika
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV

21:45
İtalya - Almanya
UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45
Türkiye - Faroe Adaları
UEFA Uluslar Ligi

TRT 1

21:45
Karadağ - Romanya
UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

22:00
Las Palmas - Tenerife
İspanya La Liga 2 Play-Off

Bilyoner TV

22:00
Cezayir - Uganda
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00
Mali - Kongo
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00
Moritanya - Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00
Senegal - Benin
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:30
America Mineiro - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:30
Novorizontino - Sampaio Correa
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30
Çekya - Fransa
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1054
792
115
125
234
149
1010
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum