4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...

4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Okayama - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

16:00

Belarus - Portekiz

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

16:00

Danimarka - Kazakistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

16:00

Namibia - Burundi

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00

İngiltere - İsrail

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV

17:00

Brusque - Nautico

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Romanya - Azerbaycan

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV

19:00

Macaristan - İngiltere

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

19:00

Litvanya - Lüksemburg

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

19:00

Andorra - Kosova

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00

Demokratik Kongo - Gabon

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Gambiya - Güney Sudan

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Nijer - Tanzanya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

20:00

İsviçre - Bulgaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:15

Slovakya - Belçika

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV

21:45

İtalya - Almanya

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Türkiye - Faroe Adaları

UEFA Uluslar Ligi

TRT 1

21:45

Karadağ - Romanya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

22:00

Las Palmas - Tenerife

İspanya La Liga 2 Play-Off

Bilyoner TV

22:00

Cezayir - Uganda

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Mali - Kongo

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Moritanya - Sudan

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Senegal - Benin

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:30

America Mineiro - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:30

Novorizontino - Sampaio Correa

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Çekya - Fransa

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV