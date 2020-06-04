Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 4 Haziran Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin bugünün verilerini de paylaştı.

Buna göre, dün 52 bin 305 test yapıldı, 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 931 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, vaka sayısı 166 bin 422, vefat sayısı 4 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı da 130 bin 852 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Fahrettin Koca, ayrıca Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ay önce bugün 1424 olan yoğun bakım hasta sayımız yüzde 57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız yüzde 66, günlük vaka sayımızsa yüzde 48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım."

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 575 bin 874'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 388 bin 66 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 172 bin 208 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 15 bin 600 aktif enfekte vaka bulunuyor.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 901 bin 783 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 109 bin 142 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 50 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

Brezilya (584 bin 562), Rusya (432 bin 277), İspanya (287 bin 406), İngiltere (279 bin 856), İtalya (233 bin 836), Hindistan (217 bin 187), Almanya (184 bin 425), Peru (178 bin 914), Türkiye (166 bin 422), İran (160 bin 696), Fransa (151 bin 677), Şili (113 bin 628), Meksika (101 bin 238), Kanada (93 bin 85), Suudi Arabistan (91 bin 182), Pakistan (85 bin 264), Çin (83 bin 22), Katar (62 bin 160), Belçika (58 bin 685) ve Bangladeş (55 bin 140)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 39 bin 728, İtalya 33 bin 601, Brezilya 32 bin 568, Fransa 29 bin 21, İspanya 27 bin 128, Meksika 11 bin 729, Belçika 9 bin 522, Almanya 8 bin 699, İran 8 bin 102, Kanada 7 bin 498, Hindistan 6 bin 88, Rusya 5 bin 215, Peru 4 bin 894, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 609, Pakistan 1770, Şili 1275, Bangladeş 746, Suudi Arabistan 579 ve Katar 45."