Meteoroloji uyardı 27 il için sarı alarm! İşte 4 Haziran Pazar hava tahmin raporu

4 Haziran hava durumu: 27 kent için "sarı" alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Giresun, Artvin, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE EGE'DE SAĞNAK

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

27 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji'den şiddetli sağanak için "sarı" alarm verilen illerimiz şunlar: "Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce."

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ilk saatlerde ve öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor 25 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin e kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı çevreleri ile Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 25 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 derece

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