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4 ilçede okullara kar tatili

Sakarya'da 4 ilçede yoğun yağan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

4 ilçede okullara kar tatili

Sakarya'da 4 ilçede yoğun yağan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya'da bir süre önce yağan kar şehirde yine yağmaya başladı. Yağan kar yüksek kesimlerde de etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle Hendek, Akyazı, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğününün kararı ile eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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