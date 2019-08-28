4 ilçeye 24 bin metrekare parke yol

KOCAELİ (İHA) – Darıca, Dilovası, Çayırova ve Gebze ilçelerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir, çalışmaların büyük bir bölümünü tamamladı.

Yolların daha modern ve konforlu olması için birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezleri ve köylerdeki yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Darıca, Dilovası, Çayırova ve Gebze ilçelerinin, merkez ve köylerinde yol bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Gebze bölgesindeki vatandaşların daha konforlu ulaşımı amacıyla yapılan, bakım ve onarım çalışmaları hummalı şekilde devam ederken bu güne kadar 24 bin metrekare parke yol yapım işi bitirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gebze bölgesindeki alt yapı, yol üzerinde çukur bulunan ve diğer nedenlerden dolayı bozulan yolların bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, bu güne kadar 5 ton bitimli asfalt, 10 bin ton binder, 6 bin ton aşınma ve 6 bin yama olmak üzere toplamda 27 bin ton asfaltın serim işlemini yaptı. Ekipler ayrıca 9 bin 500 ton PMT, 2 bin 700 metrekare kaldırım, 24 bin metrekare parke yol ve 400 metrekare parke yol tamirat imalatı yapıldı.

Çalışmalarını yoğun ve özverili bir şekilde gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gebze bölgesi yol bakım ve onarım çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladı. İmalatı gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra ekipler toplamda 59 bin ton asfalt serimi, 20 bin ton PMT, 10 bin metrekare kaldırım, 20 bin metrekare parke yol ve 2 bin metrekare parke yol tamiratı gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA