4 ilde 248 bin 56 su kuşu sayıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay şube müdürlükleri desteğiyle Doğa Araştırmaları Derneği tarafından 4 il, 13 sulak alanda 248 bin 56 su kuşu sayımı yapıldı. En fazla kuş, 41 tür 125 bin 936 ile olarak Adana'nın Akyatan lagününde sayıldı.

Uzman kuş gözlemcileri ve doğa koruma milli parklar personeliyle birlikte Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da ki 13 sulak alanda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları tamamlandı. Su kuşu popülasyonunun ve sulak alan ekosistemindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için yapılan sayımlar bu sene 11-18 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapılan sayımlarda ise 4 ilde 76 türden ve 248 bin 56 su kuşu olduğu ortaya çıktı.

Kuş gözlemcileri tarafından açıklanan rakamlarda Adana ilindeki Tuzla Lagünü'nde 39 türden 22 bin 44 kuş, Ağyatan Lagünü'nünde 47 türden 29 bin 86 kuş, Yumurtalık lagünlerinde 51 türden 32 bin 922 kuş, Seyhan Baraj Gölü'nde 21 türden 7 bin 8 kuş, Çatalan Baraj Gölü'nde 13 türden bin 58 kuş ve Akyatan Lagününde 41 türden 125 bin 936 kuş olduğu belirtildi.

Ayrıca, Mersin'de 2 alanda toplam 17 bin 1, Osmaniye'de 1 alanda 11 bin 93 ve Hatay'da 3 alanda toplam bin 778 su kuşu sayıldı.

Nesli tehlike altındaki kuş Adana'da

Yeapılan açıklamada, küresel ölçekte nesli tehdit altına girebilecek kategorisinde değerlendirilen kıyı çamur çulluğu kuşunun da Adana'nın Ağyatan Lagünü'nde 1 tane görüldüğü belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Yine nesli tehlike altında olan yalıçapkını 7 alanda 79, büyük orman kartalı 4 alanda 5 ve hassas kategorisinde değerlendirilen çamur çulluğu 3 alanda 418, elmabaş patka 5 alanda 4 bin 793 birey, İzmir yalıçapkını 10 alanda 41, kervan çulluğu 3 alanda 23, kızkuşu 8 alanda bin 518 ve yalıçapkını 13 alanda 32 adet olarak gözlenmiş ve sayılmıştır."

Ayrıca kış mevsiminin ılıman geçmesi nedeniyle göç etmeyen flamingoların sayısında da büyük bir düşüş yaşandı. Geçmiş yıllarda bölgede yüz bine yakın sayılan flamingo bu sene 6 bin 735 olarak gözlemlendi.

Kaynak: İHA