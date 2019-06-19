4 kameralı HONOR 20 PRO, 3 saniyede 85 milyon liralık sipariş aldı

HONOR N serisinin yeni amiral gemisi HONOR 20 PRO, Çin'de satışa çıktığı ilk 3 saniyede 100 milyon Çin Yuanı (85 milyon TL) sipariş aldı. Honor 20 Pro'nun özellikleri neler?

HONOR 20 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

HONOR N serisi akıllı telefon ailesinin yeni amiral gemisi olan HONOR 20 PRO, 6,26 inç All-view ekranı, 7 nm Kirin 980 AI yonga seti ve çift NPU ile gerçek bir performans canavarına dönüşüyor.

Dünyada ilk kez HONOR 20 PRO'da kullanılan Dinamik Holografik cam tasarımı, ön yüzde yüzde 91,6'ya ulaşan ekran kasa oranıyla buluşunca ortaya göz alıcı bir dizayn çıkıyor.

Parmak izi okuyucunun sağ kenara konumlandırılması gibi akıllı tasarım tercihleri, HONOR 20 PRO sahiplerine kullanım kolaylığı sunuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ 48 MP DÖRT KAMERA

Honor 20 Pro'nun özellikleri neler? Dünyanın dört bir yanındaki fotoğraf tutkunu kullanıcılara "Mucizeyi Yakala" sloganıyla ulaşan HONOR 20 PRO, DxOmark performans testlerinden 111 puan alan ve ikinci sıraya yerleşen rakipsiz kamerasıyla düşük ışıklı ortamlardan uzak sahne çekimlerine kadar her türlü kullanım senaryosunda en net fotoğrafı yakalıyor.



48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lense sahip 48 MP AI Dört Kamera teknolojisi, her zaman en güzel karenin ekrana yansımasını sağlıyor.



Satışa sunulduğu Çin’de büyük beğeniyle karşılanan HONOR N serisi, yakında Türkiye piyasasında da teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

HONOR 20 Pro ilk 3 saniyede satış rekoru kırdı

Honor 20 Pro'nun özellikleri neler? HONOR 20 Pro satışa çıkar çıkmaz yok sattı. Etkileyici kamera yetenekleri ile adından söz ettiren ve büyük beğeni toplayan HONOR 20 Pro, satışa sunulduğu ilk 3 saniyede büyük bir rekora imza attı.

HONOR 20 PRO YOK SATTI

Honor markasının en gözde akıllı telefonlarından biri olan HONOR 20 PRO Çin'in önde gelen e-ticaret platformu Jingdong'un yıl ortası online alışveriş festivali "618" kapsamında 18 Haziran günü satışa sunuldu.

Satışa sunulmasının ardından 3 saniye içersinde 100 milyon Çin Yuanı yani 85 milyon TL lik satış ile yeni bir rekora imza atan HONOR 20 PRO rekor kırarak tüm dünya da adından söz ettirmeyi başardı.

HONOR 20 PRO YAPAY ZEKA DESTEKLİ 4 KAMERA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Honor 20 Pro'nun özellikleri neler? Kamera yetenekleri ile meraklılarını cezbeden HONOR 20 PRO, fotoğraf tutkunu hayranlarına "Mucizeyi Yakala" sloganı ile sunuldu. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lens ile tüm yeteneklerini başarılı bir şekilde sergileyen cihaz, DxOmark performans testlerinden aldığı 111 puan ile de en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde 2. sıraya yerleşmeyi başardı.

HONOR 20 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Boyutlar: 154,6 x 74 x 8,4 mm / 182 gr ağırlık

- Ekran: 6.26-inç 1080 x 2340 piksel (IPS LCD ekran )

- İşlemci: SamsungHiSilicon Kirin 980 (7 nm) Sekiz Çekirdekli (2x2.6 GHz Cortex-A76 ve 2x1.92 GHz Cortex-A76 ve 4x1.8 GHz Cortex-A55)

- Grafik işlemci: Mali-G76 MP10

- RAM: 8GB

- Depolama alanı: 256GB

- Arka Kamera: 48 MP, f / 1.4, 8 MP, f / 2.4, 16 MP, f / 2,2, 2 MP, f / 2,4

- Ön kamera: 32 MP, f / 2.0, diyafram açıklığı / OIS 1080p 30fps gyro-EIS ve HDR

- Batarya: 4.000 mAh

- Diğer Özellikler: Type-C 2.0 bağlantı, Hızlı şarj, Parmak izi okuyucu, IP68 suya ve toza dayanıklı, Bluetooth 5.0,

​HONOR 20 Pro tüm detayları ile dikkat çekti

Honor 20 Pro'nun özellikleri neler? Çinli teknoloji devi Huawei'in çatısı altında üretim yapan Honor, en güzide telefonu Honor 20 Pro ile tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Tasarım ve donanım özellikleri ile kullanıcılarına beklentinin çok üzerinden bir deneyim sunan cihaz, yapay zeka destekli kamerası ile kendini zirveye taşıdı.