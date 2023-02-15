Kahramanmaraş depreminin meydana getirdiği yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzleri, bağış toplamak amacıyla bir araya geldi. Ancak bazı kanalların kampanyada yer almadığı görüldü. 4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...

4 KANAL HARİÇ TÜM HABER KANALLARI TEK YÜREK OLDU! İŞTE KAMPANYAYA KATILMAYAN O 4 KANAL...

Televizyon kanallarını bir araya getiren "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplamaya başladı. Ancak bazı kanallar yardım kampanyasında yer almadı. Halk TV, KRT, Tele1 ve Bloomberg kanalları, depremin açtığı yaraları sarmak için kenetlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılmamayı tercih etti.