4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...

Türkiye Tek Yürek kampanyası ile birçok televizyon kanalı bir araya geldi. Ancak bazı kanallar yardım kampanyasında yer almadı. 4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...

Kahramanmaraş depreminin meydana getirdiği yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzleri, bağış toplamak amacıyla bir araya geldi. Ancak bazı kanalların kampanyada yer almadığı görüldü. 4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...

4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...

4 KANAL HARİÇ TÜM HABER KANALLARI TEK YÜREK OLDU! İŞTE KAMPANYAYA KATILMAYAN O 4 KANAL...

Televizyon kanallarını bir araya getiren "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplamaya başladı. Ancak bazı kanallar yardım kampanyasında yer almadı. Halk TV, KRT, Tele1 ve Bloomberg kanalları, depremin açtığı yaraları sarmak için kenetlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılmamayı tercih etti.

4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...

4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...

1
0
1
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraşlı genç, BAYKAR'ı eleştiren Ali Babacan'ı topa tuttu: BAYKAR bizim için seferber oldu
Kahramanmaraşlı genç, BAYKAR'ı eleştiren Ali Babacan'ı topa tuttu: BAYKAR bizim için seferber oldu
Tek Yürek yardım kampanyasında ne kadar yardım toplandı, kaç TL? Kahramanmaraş depremi için ne kadar para toplandı?
Tek Yürek yardım kampanyasında ne kadar yardım toplandı, kaç TL? Kahramanmaraş depremi için ne kadar para toplandı?
AFAD, deprem bölgesindeki ihtiyaç malzemelerini açıkladı!
AFAD, deprem bölgesindeki ihtiyaç malzemelerini açıkladı!
AK Parti Sözcüsü Çelik duyurdu: Elazığ afet bölgesi ilan edilecek! "10 bin TL'lik yardımlar hesaplara yatırılmaya başlandı"
AK Parti Sözcüsü Çelik duyurdu: Elazığ afet bölgesi ilan edilecek! "10 bin TL'lik yardımlar hesaplara yatırılmaya başlandı"
Son Haberler
Gustav Broman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Broman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustav Broman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Broman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldin Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldin Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Bellander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Bellander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Bellander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Bellander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yoann Fellrath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Fellrath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yoann Fellrath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Fellrath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndü
Kahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndü
Diyarbakırlı vatandaş HDP'li Garo Paylan'ı yerden yere vurdu: "Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın"
Diyarbakırlı vatandaş HDP'li Garo Paylan'ı yerden yere vurdu: "Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Beşir Derneği acı haberi duyurdu: Metin Doruklu, deprem bölgesinde vefat etti
Beşir Derneği acı haberi duyurdu: Metin Doruklu, deprem bölgesinde vefat etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Sahra hastaneleri vatandaşların tedavisini aralıksız sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Sahra hastaneleri vatandaşların tedavisini aralıksız sürdürüyor
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları