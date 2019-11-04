4 Kasım bugün hangi diziler var? |4 Kasım Pazartesi yayın akışı
4 Kasım Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Kasım Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
4 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Kasım Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
4 Kasım BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Kasım Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
4 Kasım Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Garfield 2
15:30 Hercai
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner İster
00.15 Hercai
4 Kasım Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
07.00 Akasya Durağı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 ZALİM İSTANBUL
00.15 AFİLİ AŞK
4 Kasım Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kuzgun
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 En Güzel Bölüm
13.30 Gerçeğin Peşinde
11.00 Çocuk
13:30 Gerçeğin Peşinde
17.00 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 YEDİ BELA HÜSNÜ
00:15 YEDİ BELA HÜSNÜ
4 Kasım Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 İlişki Durumu Karışık
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Damat Bayıldı
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 ÇUKUR
00.45 DEHŞETİN DİŞLERİ
4 Kasım Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Bizim Hikaye
13:00 Her yerde sen
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
4 Kasım Pazartesi TV8 Yayın Akışı
06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
08:00 8'De Bugün / Canlı
09:45 Gel Konuşalım / Canlı
12:45 Ailecek Şanslıyız / Yeni
15:45 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Sezon
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Seda Sayan ile Yemekteyiz
4 Kasım Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
09:25 Benim Adım Melek
13:00 Aileler Yarışıyor
14:45 Vuslat
17:40 İmparatoriçe Ki
19:00 Ana Haber
20:00 Vuslat
00.15 ERTUĞRUL 1980
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