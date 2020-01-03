4 katlı binada korkutan yangın

Kırıkkale'de 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında bir üst katta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Selim Özer Mahallesi 2293. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Baran'a ait 4 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yükselen alevler, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması rahat bir nefes aldırdı.

Öte yandan 2. katta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi de itfaiye merdiveniyle evin balkonundan kurtarıldı. Dumandan etkilenen aileye sağlık görevlileri müdahale etti. Yangın söndürme işlemi soğutma çalışmalarının ardından tamamlandı. Ekipler kullanılamaz hale gelen eşyaları dışarı çıkarttı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA