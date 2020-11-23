4. kattan düşen çocuğun şans eseri kurtuluşu kameralara böyle yansıdı!
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir kız çocuğu 4. kattaki evlerinin penceresinden baktıkları sırada bir anlık dengesini kaybedip aşağı düştü. Şans eseri yoğun kar yağışı nedeniyle yerde biriken karın üzerine düşen çocuk, bir süre sonra yerden kalkarak evine gitti. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.
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