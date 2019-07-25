4. kattan düşen çocuk çamaşır telleri sayesinde ölümden kurtuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1 buçuk yaşındaki çocuk 4. katın balkonundan düştü.

Olay, Saadet Mahallesi Şirin Evler Konut Yapı Kooparatifi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık olan balkon kapısından balkona çıkan 1,5 yaşındaki Eray Arslan, henüz belirlenemeyen bir şekilde 4. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Binanın 2. katında bulunan çamaşır tellerine çarparak hızının kesilmesi küçük çocuğu ölümden kurtardı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Eray'ın ayaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA