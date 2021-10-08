4. kez motor değiştiren Lewis Hamilton, ceza aldı! İstanbul Grand Prix'sinde 10 sıra geriden başlayacak!

Formula 1'de İstanbul Grand Prix'sine antrenman turlarına bugün başlandı, büyük yarışa ise kısa süre kaldı. Sürücüler klasmanında lider durumda bulunan Lewis Hamilton beklendiği şekilde motor değişimini yaptı. Böylelikle aracında 4 kez ünitesi değişikliğinde bulunan Hamilton, geçtiğimiz sezon ilk sırada tamamladığı İstanbul Grand Prix'sinde 10 sıra geriden başlayacak.

"DÜŞÜNECEĞİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili konuşan ve henüz karar aşamasında olduklarını dile getiren Mercedes'in direktörü Toto Wolff, "Bunu yapabiliriz, ama bu konuda son kararı henüz vermedik. Araçta titreme gibi diğer sorunlarla baş edebilirsiniz ama dayanıklılık, en önemli konudur. Burada sorun yaşarsanız, yarışı bitirememe tehlikesi doğar. Bu yönde bir değişiklik yaparsak bu durum ortadan kalkmış olur. Yarışı ikinci veya üçüncü sırada tamamlayabiliriz, bunda sorun yok çünkü Formula 1 uzun bir maraton." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ PUAN FARKLA LİDER DURUMDA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon pilotlar klasmanında Hamilton, Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunuyor. Şampiyonada, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık gerekçeleriyle araçlarda bir sezonda en fazla üç kez güç ünitesi değişikliği yapılmasına izin veriliyor.

Sezonun 15. yarışı olan Rusya Grand Prix'sinde de motoru 4 kez değişen Verstappen ceza almış ve yarışa son sıradan başlamıştı.