4 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
Başkanet'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü, adliyeye sevk edildi.
Başkanet'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü, adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 3'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü Baki Ayaz adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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