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  3. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

4 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

Başkanet'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü, adliyeye sevk edildi.

4 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

Başkanet'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü, adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 3'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü Baki Ayaz adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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