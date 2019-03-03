4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, Hatay'da gözaltına alındı İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındı.

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