4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, Hatay'da gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındı.
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