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  3. 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, Hatay'da gözaltına alındı

4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, Hatay'da gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındı.

4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, Hatay'da gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındı.


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