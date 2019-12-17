4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (3)

EYLEM YAPAN GRUP, YOLU ULAŞIMA KAPATTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas ile eşi Ayşe, gelini Aysel ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği kavşakta bölge halkı eylem başlattı. Kalabalık bir grup, kavşağın da bulunduğu D400 karayolunu kapattı. Grup, kazanın olduğu noktayı kaldırım taşları ve cansız mankenle kapattı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de vatandaşla görüşmek için eylemin yapıldığı noktaya geldi.

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Kaynak: DHA