4 liralık kuponla 422 bin lira kazandı

Dün akşam Şanlıurfa Hipodrumu'nda koşulan at yarışlarında 421 bin 912 liralık ikramiyeyi kazanan 3 kişiden birinin Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden olduğu öğrenildi.

Dün akşam Şanlıurfa'da koşulan at yarışlarında sürpriz sonuçlar oluştu ve birinci altılı ganyanı kimse bilemediği için ikramiye devretti. İkinci altılı ganyanı ise yalnızca 3 yarışseverin doğru tahmin ettiği açıklandı. 421 bin 912 liralık ikramiyeyi kazanan 3 kişiden birinin kuponunu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 308 numaralı bayiden 4 lira 5 kuruşa yatırdığı tespit edildi. Diğer talihlilerden birinin de 4 liralık kuponla ödülü kazandığı belirtilirken, diğer kazanan vatandaşın 180 liralık kupon yatırdığı öğrenildi.

Öte yandan, Gelibolu'dan altılı ganyanı doğru tahmin ederek büyük ödülün sahibi olan vatandaşın kim olduğu ise henüz ortaya çıkmadı.

Kaynak: İHA