4 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
4 Mart 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 4 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
4 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
4 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
11:45
Melbourne Victory - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
14:00
Gagra - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:45
Dubai - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:45
Al Ain - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:30
Torpedo Kutaisi - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Ruzomberok - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
Futbol
19:00
Ruzomberok - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
Futbol
19:15
Al Jazira - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
Futbol
19:30
Dinamo Batum - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Kocaelispor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
20:00
Y.Malatyaspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Lokomotiv Zagreb - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
FC Midtjylland - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Stal Mielec - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:10
Innsbruck - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Darmstadt 98 - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
20:30
Holstein Kiel - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
F.Amager - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Hobro - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
FC Juniors - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Horn - St.Polten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Kapfenberg Bulls - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Zalgiris Vilnius - Jonava
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Helsingor - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Kopenhag - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
22:00
Vitesse - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Excelsior - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
De Graafschap - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Helmond - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Maastricht - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Roda - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
SC Telstar - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
VVV Venlo - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Deinze - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:25
Aus Lustenau - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Arminia Bielefeld - Augsburg
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Max 1, Bilyoner TV
22:30
Pogon Szczecin - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus,
22:45
Inter - Salernitana
İtalya Serie A
Bilyoner TV
22:45
St.Truiden - Mechelen
Belçika Pro League
Bein Max 2, Bilyoner TV
22:45
Sheffield Utd - Nottingham Forest
İngiltere Championship
22:45
Drogheda - Dublin
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Shelbourne - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
St. Patricks - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Partick - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Alaves - Sevilla
İspanya La Liga
Smart Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Real Zaragoza - Almeria
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:00
Lorient - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Finn Harps - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:15
Gil Vicente - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Cajamarca - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV