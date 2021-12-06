4 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

4 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

11:45

Melbourne Victory - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:00

Gagra - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:45

Dubai - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:45

Al Ain - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:30

Torpedo Kutaisi - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Ruzomberok - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Ruzomberok - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:15

Al Jazira - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:30

Dinamo Batum - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Kocaelispor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

20:00

Y.Malatyaspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Lokomotiv Zagreb - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

FC Midtjylland - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Stal Mielec - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:10

Innsbruck - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Darmstadt 98 - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

20:30

Holstein Kiel - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

F.Amager - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Hobro - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

FC Juniors - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Horn - St.Polten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Kapfenberg Bulls - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Zalgiris Vilnius - Jonava

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

21:00

Helsingor - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

Kopenhag - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Vitesse - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Excelsior - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

De Graafschap - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Helmond - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Maastricht - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Roda - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

SC Telstar - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

VVV Venlo - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Deinze - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:25

Aus Lustenau - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:30

Arminia Bielefeld - Augsburg

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Max 1, Bilyoner TV

22:30

Pogon Szczecin - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus,

22:45

Inter - Salernitana

İtalya Serie A

Bilyoner TV

22:45

St.Truiden - Mechelen

Belçika Pro League

Bein Max 2, Bilyoner TV

22:45

Sheffield Utd - Nottingham Forest

İngiltere Championship

22:45

Drogheda - Dublin

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Shelbourne - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

St. Patricks - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Partick - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00

Alaves - Sevilla

İspanya La Liga

Smart Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Real Zaragoza - Almeria

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:00

Lorient - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Finn Harps - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:15

Gil Vicente - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

Cajamarca - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV