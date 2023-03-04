4 Mart 2023 Cumartesi altına dikkat! İşte Euro, Dolar ve altın da son durum!

Milyonlarca yatırımcının gözü kulağı piyasalarda olurken vatandaşlar en güvenli liman hangisi merak ediyor. Seçimin yaklaşmasıyla beraber piyasalar da hareketlenmeler başladı. Altında dalgalanmalar yaşarken döviz fiyatlarında ufakta olsa düşüşler yaşanmıştı. Peki 4 Mart 2023 Cumartesi günü piyasalar da son durum ne? Altın Euro ve Dolar da yükselmeler mi yaşanıyor yoksa düşüş mü gözlemleniyor. İşte 4 Mart altın, Euro ve Dolar fiyatları...

DOLAR VE EURO DA DURUM NE?

Dolar'ın alış fiyatı bugün itibariyle 18,89 olurken satış fiyatı ise 18,89'den işlem görüyor. Euro'nun ise alış fiyatı 20,09 TL'den işlem görüyorken satış fiyatı ise 20,10 TL

ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın ise bu hafta dalgalanmalar yaşarken, gram altının alış fiyatı bin 126 TL 66 kuruş satış fiyatı ise bin 126 TL 84 kuruş olarak güne başladı.

Altın ONS alış fiyatı bin 856 TL 16 kuruştan işlem görüyorken satış fiyatı ise bin 856 TL 80 kuruşu gördü.

Çeyrek altın ise 4 Mart Cumartesi günü itibariyle bin 802 TL 66 kuruştan alınırken, bin 842 TL 39 kuruşa satılmaktadır.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 7 bin 210 TL 62 kuruş olurken, 7 bin 347 TL 01 kuruşa satışı gerçekleşmektedir.

Yarım altın fiyatı ise bu hafta sonu itibariyle 3 bin 594 TL 05 kuruşa alınırken, 3 bin 684TL 77 kuruştan satılmaktadır.