4 Mart altın fiyatları 2021 ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? Yatırımcıların gün aşırı olarak baktığı altın fiyatlarının 4 Mart Perşembe günü olan kurunu merak edenler, 4 Mart altın fiyatları 2021 ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? sorularıyla internette aratmalarını sürdürüyor. İşte bugünkü altın fiyatları...

1 14 4 MART ALTIN FİYATLARI 20211 NE KADAR? ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 410,20 TL Satış: 410,29 TL