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4 Mart altın fiyatları 2021 ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?

Yatırımcıların gün aşırı olarak baktığı altın fiyatlarının 4 Mart Perşembe günü olan kurunu merak edenler, 4 Mart altın fiyatları 2021 ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? sorularıyla internette aratmalarını sürdürüyor. İşte bugünkü altın fiyatları...

4 Mart altın fiyatları 2021 ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? 1114

4 MART ALTIN FİYATLARI 20211 NE KADAR? ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 

GRAM ALTIN FİYATI 2021

Alış: 410,20 TL

Satış: 410,29 TL